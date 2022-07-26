شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر وتركيا.. أردوغان يدعو لمحادثات عالية المستوى تزامنا مع التقارب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى محادثات عالية المستوى مع مصر، والتي من شأنها إزالة الخلافات العالقة بين كلا البلدين.

وأضاف أردوغان خلال حديثه في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية التركية، الإثنين: "لا سبب لعدم وجود محادثات على مستوى عال بين مصر وتركيا، ما دام نفهم بعضنا بعضا".

وأوضح: "المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة. ليس من المستبعد أن يحدث هذا على مستويات أعلى بين مصر وتركيا، ما دام أننا نفهم بعضنا البعض".

ودعا أردوغان أن يتجنب البلدان (مصر وتركيا) التصريحات الضارة لكلا الجانبين، وأكد أنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، مشيرا إلى جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة.

الرئيس التركي ونظيره المصري

وأشار أردوغان إلى أن بلاده بدأت حقبة جديدة في العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال عدة زيارات متبادلة قمنا بها على مدار عام واحد.

وأضاف قائلا: "نحن نرى أن السلطات السعودية تعمل أيضًا على حل مشاكل رجال الأعمال لدينا. كما نرى أن حملة المقاطعات ضد منتجاتنا التصديرية تقترب من نهايتها، وهناك خطوات لإعادة فتح المدارس التركية".

وتابع: "كما قام رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، بزيارة تركيا، وهي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي بهذا المستوى منذ 15 عامًا، وذلك بفضل مباحثاتنا الإيجابية معه".

وحول قصف منتجع عراقي جبلي في دهوك ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، أكد أردوغان أن الهجوم نفذه إرهابيون للإضرار بالعلاقات التركية العراقية.

وأفاد أن تركيا أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الولايات المتحدة، والسلطات العراقية بموقفها من الهجوم، مضيفا أنه دعا العراق إلى عدم الوقوع في فخ الدعاية التي يروجها المسلحون الأكراد.

وحول تطورات الحرب في أوكرانيا، قال إنه في انتظار التطبيق العملي لبنود اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية من جميع الأطراف بعد التوقيع عليها قبل أيام قليلة.

وأوضح أردوغان، أن المفاوضات بدأت قبل وقت طويل للوصول إلى اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم.

وأضاف: "مساعينا للمصالحة بين روسيا وأوكرانيا بدأت قبل الحرب.. ولا نزال نواصل جهودنا".

ولفت إلى أن تركيا لن تسمح بأن تدعم دول تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما اعتبرها تنظيمات "إرهابية".

وطالب الرئيس التركي، الدول التي تريد الانضمام للناتو باحترام شروط أنقرة بخصوص مكافحة التنظيمات المسلحة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتنازل ولو قليلا عن الشروط التي وضعتها للانضمام إلى الحلف.

وأشار أردوغان أيضا إلى أنه يجب على إيران وروسيا اتخاذ موقف واضح من تلك التنظيمات ومكافحتها.

ومن ناحية أخرى، لمح الرئيس التركي إلى أن الولايات المتحدة أنشأت أربع قواعد عسكرية جديدة في الجزر الموجودة بين بلاده واليونان.

وكشف أن النقاشات مع واشنطن بشأن إتمام صفقة مقاتلات إف-16 مستمرة.

وشدد على أن واشنطن لا تزال تدرب في سوريا عناصر تنظيمات مسلحة تنفذ هجمات على القوات التركية.