شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. صلاح في قائمة الأهداف الأغلى وموقف الريدز من بيع فيرمينو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة في آخر أخبار ليفربول اليوم، حيث يواصل الريدز استعداداته لمواجهة نظيره سالزبورج، ويحدد موقفه من رحيل مهاجمه إلى يوفنتوس

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، ملخص بآخر أخبار ليفربول اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:



ليفربول يحسم موقفه من بيع فيرمينو

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن يوفنتوس قدّم عرضًا إلى ليفربول للتعاقد مع فيرمينو مقابل 19.5 مليون جنيه إسترليني.

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‏وأوضحت أن ليفربول لا يمانع رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن هناك اعتراض على المقابل المالي للصفقة.



بينما أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أنه لا يوجد نية لدى إدارة ليفربول لبيع فيرمينو هذا الصيف، بل سيكون ضمن التشكيل الأساسي للريدز.

مفاوضات يوفنتوس مع فيرمينو

وكانت صحيفة "توتو يوفي" الإيطالية، أفادت أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم أنه كان متردد.

واستكملت أنه حدثت مناقشات داخل النادي الإيطالي ليقرر تقديم عرضًا رسميًا لليفربول من أجل الحصول على خدمات البرازيلي.

وأشارت إلى أن عرض يوفنتوس لليفربول سيصل قيمته إلى 23 مليون يورو، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الريدز ينتهي في صيف 2023 القادم.

ثمن هدف محمد صلاح

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، عن قائمة أصحاب أغلى الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "بيج 5"، حيث جاء محمد صلاح ثالثًا.

وتأتى قيمة كل هدف سجله هدافي الدوريات الأوروبية "البيج 5" بالموسم الماضي على النحو التالي:

هدف مبابي مع باريس سان جيرمان يساوي 900 ألف يورو

هدف كريم بنزيما مع ريال مدريد يساوي 622 ألف يورو

هدف محمد صلاح مع ليفربول يساوي 600 ألف يورو

هدف ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ يساوي 573 ألف يورو

هدف سونج مع توتنهام يساوي 570 ألف يورو

هدف شيرو إيموبيلي مع لاتسيو مع يساوي 380 ألف يورو

ليفربول يستعد لمواجهة سالزبورج

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته لمواجهة نظيره سالزبورج في آخر مبارياته الودية خلال فترة التحضير للموسم الجديد، والمقرر لها مساء يوم الأربعاء المقبل، قبل لقاء مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم 30 يوليو الجاري.