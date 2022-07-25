كيف تحذف مجموعة فيسبوك على الكمبيوتر والهاتف؟

نيويورك: يمكن لمالكي مجموعات فيس بوك حذف مجموعة عن طريق إزالة جميع الأعضاء أولاً. وبمجرد أن يكون المالك هو الشخص الوحيد في المجموعة، فسيكون لديه خيار حذف المجموعة بالكامل.

ويمكن لمسؤولي المجموعة أرشفة مجموعة، مما يعني أن المجموعة لن تظهر بعد الآن في بحث فيس بوك لغير الأعضاء، ولا يمكن لأعضاء جدد الانضمام. ويمكن للمسؤولين حذف مجموعة فقط إذا غادر المالك الأصلي المجموعة أولاً، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.

كيفية حذف مجموعة فيس بوك باستخدام متصفح ويب:

1. اذهب إلى Facebook.com وانتقل إلى المجموعات على الصفحة الرئيسية.

2. حدد المجموعة التي ترغب في حذفها.

3. انتقل إلى الأعضاء.

4. انقر على النقاط الثلاث بجوار اسم كل عضو ثم حدد إزالة العضو. اضغط على تأكيد.

5. بعد إزالة جميع الأعضاء، انقر فوق الزر "الانضمام" بجوار اسمك. حدد حذف المجموعة ثم حذف المجموعة مرة أخرى.