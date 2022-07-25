بايدن يكشف مستجدات إصابته بكورونا: صحتي تتحسن

وخلال مشاركته افتراضيا باجتماع اقتصادي، أفاد بايدن بأنه من المتوقع أن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في وقت لاحق هذا الأسبوع، مبينا أن ينتظر التأكيد، و"سأخبركم عندما تحصل".

من جهة أخرى، شدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تشهد ركودا اقتصاديا.