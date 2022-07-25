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بايدن يكشف مستجدات إصابته بكورونا: صحتي تتحسن

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بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن صحته تتحسن ويأمل في العودة للعمل بشكل طبيعي بحلول نهاية الأسبوع، وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس قبل أيام.
وخلال مشاركته افتراضيا باجتماع اقتصادي، أفاد بايدن بأنه من المتوقع أن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في وقت لاحق هذا الأسبوع، مبينا أن ينتظر التأكيد، و"سأخبركم عندما تحصل".

من جهة أخرى، شدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تشهد ركودا اقتصاديا.

 

وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان رسمي، ان "بايدن يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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