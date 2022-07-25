شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بكين تحث القادة البريطانيين على عدم "إثارة التهديد الصيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يطالب بضبط النفس بعد أن وصف ريشي سوناك الدولة البريطانية بأنها "أكبر تهديد طويل الأمد



حثت بكين السياسيين البريطانيين على ممارسة ضبط النفس في تعليقاتهم بشأن الصين، قائلة إن "تضخيم التهديد الصيني" لن يساعد في حل مشاكل المملكة المتحدة.

وردا على سؤال حول تعليقات ريشي سوناك، حيث وصف الصين بأنها أكبر تهديد طويل الأمد لبريطانيا وتعهد بإغلاق جميع معاهد كونفوشيوس التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الإدلاء بتعليقات محددة، قائلا إن انتخاب زعيم حزب المحافظين القادم. هو شأن داخلي للمملكة المتحدة.

لكنه أضاف: "أريد إبلاغ بعض السياسيين في المملكة المتحدة بأنهم لا يستطيعون حل مشاكلهم بأنفسهم من خلال استخدام الصين بشكل متكرر لتقديم الحجج والتضخيم في" تهديد الصين "وغيرها من التصريحات غير المسؤولة".

في محاولة لتحويل التركيز في سباق قيادة حزب المحافظين إلى الشؤون الدولية والأمن القومي، أصدر كلا المرشحين - سوناك وليز تروس - بيانات قوية بشأن الصين، حيث صورت أكبر شريك استيراد للمملكة المتحدة وسادس أكبر شريك تصدير للسلع " التهديد.

ومن المتوقع أن يستمر سوناك فى الترويج إل إن الصين "هي أكبر تهديد طويل الأمد لبريطانيا والأمن الاقتصادي والوطني للعالم"، مستشهدا بآراء المدير العام لجهاز المخابرات المركزية ورئيس مكتب التحقيقات الفدرالي.

وسوف ينتقد سوناك أيضًا تروس وغيره من السياسيين الغربيين لأنهم "غضوا الطرف عن النشاط والطموحات الشائنة للصين" ويدعو إلى إنشاء تحالف الناتو الجديد لمواجهته.

وقال سوناك اليوم الإثنين: "سأغير هذا في اليوم الأول كرئيس للوزراء". سأمنع الصين من الاستيلاء على جامعاتنا، وسأمنح الشركات البريطانية والمؤسسات العامة الأمن السيبراني الذي تحتاجه. وسأعمل مع الرئيس بايدن وقادة العالم الآخرين لتحويل مرونة الغرب في مواجهة التهديد الذي تشكله الصين ".

الصين تسعي لتحسين العلاقات مع رئيس الحكومة البريطانية القادم



حتى وقت قريب، كانت وسائل الإعلام الحكومية الصينية تنظر إلى سوناك كمرشح أكثر توازنًا عندما يتعلق الأمر بالصين. في تقرير صدر في 14 يوليو، قالت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة إنه على الرغم من أن بكين لا تتوقع تغييرًا جذريًا في العلاقات الثنائية تحت حكم الزعيم البريطاني الجديد، إلا أنها لا تزال تأمل في أن يتمكن الجانبان من تحسين العلاقات. وقالت إن سوناك لديها "وجهة نظر عملية لتطوير علاقات متوازنة مع الصين".

على النقيض من ذلك، لطالما حملت صحيفة التابلويد القومية ضغينة ضد تروس. عندما اندلع خلاف مزعوم بين تروس وسفير المملكة المتحدة في الصين العام الماضي، أشارت الصحيفة إلى أن تروس كان "شعبويًا راديكاليًا" ونقلت عن مستخدمي الإنترنت الصينيين وصف المملكة المتحدة بأنها "بريطانيا الصغيرة"