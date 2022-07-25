شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الأركان الأمريكي يحذر.. الجيش الصيني أصبح أكثر عدوانية وخطورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينما تسعى واشنطن إلى تعزيز التحالفات في المحيط الهادئ ، يقول الجنرال مارك ميلي إن محاولات بكين لتوسيع نفوذها "ليست حميدة"



أك كبير ضباط الجيش الأمريكي خلال رحلة إلى المحيطين الهندي والهادئ تضمنت التوقف في إندونيسيا، إن الجيش الصيني أصبح أكثر عدوانية وخطورة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوم الأحد، إن عدد عمليات اعتراض الطائرات والسفن الصينية في منطقة المحيط الهادئ مع الولايات المتحدة والقوات الشريكة الأخرى قد زاد بشكل كبير خلال ذلك الوقت، كما ارتفع عدد التفاعلات غير الآمنة. بنسب مماثلة.

قال ميلي، الذي طلب مؤخرًا من طاقمه تجميع تفاصيل حول التفاعلات بين الصين والولايات المتحدة وآخرين في المنطقة.



جاءت تصريحاته، التي أدلى بها في طريقه إلى اجتماع مع قادة الدفاع الإندونيسيين في جاكرتا، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، للتوجه إلى بيجينغ في زيارة تستغرق يومين يوم الاثنين حيث سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عامين التي تستقبل فيها بكين زعيمًا أجنبيًا بشكل فردي باستثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير.

رحلة الجنرال للدول الحليفة.. البحث عن وسائل ضغط على الصين

تركز رحلة ميلي إلى المنطقة بشكل حاد على التهديد الصيني. وسيحضر اجتماعًا لوزراء دفاع منطقة المحيطين الهندي والهادئ في الأسبوع المقبل في أستراليا، حيث ستكون الموضوعات الرئيسية هي النمو العسكري المتصاعد للصين والحاجة إلى الحفاظ على منطقة المحيط الهادئ حرة ومنفتحة وسلمية.



أثار المسؤولون العسكريون الأمريكيون أيضًا مخاوف بشأن احتمال غزو الصين لتايوان - ربما بحلول عام 2027. صعدت الصين من استفزازاتها العسكرية ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في الوقت الذي تتطلع فيه إلى ترهيبها لتوحيدها مع البر الرئيسي الشيوعي.

كما تشعر الولايات المتحدة وغيرها بالقلق من أن الاتفاقية الأمنية الأخيرة التي وقعتها بكين في أبريل مع جزر سليمان يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قاعدة بحرية صينية في جنوب المحيط الهادئ. أبلغت الولايات المتحدة وأستراليا جزر سليمان أن استضافة قاعدة عسكرية صينية لن يتم التسامح معها.

وقال ميلي للصحفيين المسافرين معه: "هذا مجال تحاول فيه الصين القيام بالتوعية لأغراضها الخاصة - ومرة ​​أخرى، هذا مقلق لأن الصين لا تفعل ذلك لأسباب حميدة فقط". إنهم يحاولون توسيع نفوذهم في جميع أنحاء المنطقة. وهذا له عواقب محتملة ليست بالضرورة مواتية لحلفائنا وشركائنا في المنطقة ".