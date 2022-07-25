"مستقبل وطن" ينظم ندوة عن تمكين المرأة وتوعوية بمخاطر سرطان الثدى بالمحافظات

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة القاهرة

تنظم أمانة قسم الساحل، قافلة طبية شاملة موسعة مجانية، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 يوليو 2022، وبالتنسيق مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك أمام مدرسة روض الفرج الثانوية العامة بنين بعد مستشفى الساحل فى شارع دنشواى، وتضم 14 تخصص وهم "الباطنة- عظام- رمد- تنظيم الأسرة- مسالك بولية- التطعيم ضد فيروس كورونا- أطفال- أشعة- جلدية- نساء وتوليد- جراحة عامة- أنف وأذن وحنجرة- استصدار قرارات على نفقة الدولة، ويجرى الكشف على جميع هذه الحالات بالمجان.

وفى محافظة الجيزة

نظمت أمانة قسم الحوامدية، ندوة تثقيفية عن المرأة المصرية "من التهميش إلى التمكين، والتى لاقت استحسان الحضور حيث نظمت الفاعلية بحضور عدد من السيدات من أهالى مدينة الحوامدية والقرى المجاورة لها، ومن جانب أخر، نظمت أمانة قسم الهرم، فعالية الكشف المبكر لسرطان الثدى، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالهرم، والتأكيد على أهمية التوعية من المرض وكيفية التعامل معه، وفى نفس السياق، وقعت أمانة قسم الوراق بروتوكول مع مركز أمان لعلاج الإدمان بخصم 50%.

وفى محافظة الفيوم

نظمت أمانتا العمال والفلاحين والزراعة والرى بمدينة طامية، فاعلية لتكريم أعلى مزارع إنتاجية للقمح على مستوى مركز طامية، وأفضل شركة توريد للقمح على مستوى المركز وذلك داخل مقر أمانة الحزب بطامية، حيث تم تكريم مزراع من قرية المظاطلى لكونه الأعلى إنتاجية بين المزارعين فى طامية حيث قام بتوريد 22 أردب للفدان الواحد وهو أعلى إنتاجية، بالإضافة إلى أنه عضو جمعية عمومية له نشاط كبير ومتعاون مع الإدارة الزراعية وكان من أسباب حصول الإدارة على المركز الأول فى محصول عباد الشمس الزيتى العام الماضى، وأيضا تكريم صاحب شركة الوفاء لتوريد القمح من قرية العزيزية، لقيامه بتوريد كميات كبيرة من محصول القمح وكان متميزا فيها.

وفى محافظة الغربية

تواصل أمانة مدينة زفتى، لليوم السابع على التوالى حملتها "معاً نطمئن"، فى مقر الوحدة الحزبية للحى البحرى، حيث نظمت حملة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين بمكان ثابت بمقر الوحدة الحزبية، لتلقى الجرعة الأولى والثانية والثالثة، وتعمل الحملة يوميا لخدمة أهالى مدينه زفتى وخدمة كبار السن والوصول لهم إلى منازلهم إن لزم الأمر وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وحزب مستقبل وطن، وعلى جانب أخر، أقامت أمانة مركز بسيون، ورش فنية فى عدة أنشطة مكثفة خاصة بالطفل حيث تضمنت ورش فنية لتعليم الرسم والخط العربى واستكمالا لأنشطة الحزب وتبنى فكرة نادى الطفل، من مختلف الأعمار وتعليم الخط العربى بأنواعه والرسم والتلوين، إضافة إلى إقامة مسابقات ترفيهية وثقافية، وقراءة قصص، وتستمر هذه الورشة لعدة أيام، وفى السياق ذاته، واصلت مجهودات أمانة قسم ثالث المحلة، استقبال الفرق الطبية لحملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا لليوم الثامن على التوالى بكافة الوحدات الحزبية وحدة المنشية القديمة والمحجوب وسوق اللبن وعزبة خضر وابودراع والسكة الوسطى ومنشية السلام وابوالفضل والعباسى القديم والوراقه وداير الناحية.

وفى محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة المرأة بقسم أول الغردقة، احتفالية لطلاب الشهادة الثانوية بمناسبة انتهاء العام الدراسى، بمدينة الغردقة، حيث شارك أعضاء الأمانة، طلاب الثانوية وأسرهم الفرحة وإدخال البهجة والسرور، عقب إنتهاء امتحانات الشهادة الثانوية عن طريق تنظيم ممر شرفى للطلاب من باب اشعارهم بأهمية المرحلة التى انتهت خلال فترة الامتحانات.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.