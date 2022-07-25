التمويل حل لأضرار المناخ في الشرق الأوسط

ارتفعت درجات الحرارة في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع بكثير من المتوسط العالمي في العقود الثلاثة الماضية.

وانخفض هطول الأمطار، ويتوقع الخبراء أن حالات الجفاف ستأتي بتواتر وشدة أكبر. ويُعقد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ هذا العام، المعروف باسم COP27، في مصر في نوفمبر، لتسليط الضوء على المنطقة.

حيث تنبهت الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى مخاطر تغير المناخ، لا سيما الضرر الذي يلحقه بالفعل باقتصاداتها.

لذا فإن إحدى الأولويات القصوى للشرق الأوسط والدول النامية الأخرى، في مؤتمر الأطراف لهذا العام، هي الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا والدول الأكثر ثراءً، للوفاء بوعودها الطويلة لتزويدهم بالمليارات من التمويل المناخي.

وحتى الآن، أخفقت الدول المتقدمة في الوفاء بتلك الوعود.

ومع ذلك، تهدد الأحداث العالمية بتقويض الزخم من COP26.

الأضرار الناتجة

وتعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مناطق العالم، عرضة لتأثيرات تغير المناخ - وقد بدأت تظهر الآثار بالفعل في العراق، تسببت العواصف الرملية المكثفة في خنق المدن مرارًا وتكرارًا هذا العام، مما أدى إلى إغلاق التجارة وإرسال الآلاف إلى المستشفيات. ويؤدي ارتفاع ملوحة التربة في دلتا النيل في مصر إلى تدمير الأراضي الزراعية المهمة. وفي أفغانستان، ساعد الجفاف في تأجيج هجرة الشباب من قراهم بحثًا عن وظائف. في الأسابيع الأخيرة، تجاوزت درجات الحرارة في بعض أجزاء المنطقة 50 درجة مئوية «122 فهرنهايت». وفي الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع درجة حرارة المياه والهواء، إلى زيادة تواتر الأحداث المناخية الشديدة والتي غالبًا ما تكون مدمرة، مثل الفيضانات القاتلة، التي تضرب السودان وأفغانستان بشكل متكرر.

مبادرات الطاقة

وتعمل مصر والمغرب ودول أخرى في المنطقة، على تكثيف مبادرات الطاقة النظيفة . لكن الأولوية القصوى بالنسبة لها في COP-27، هي الضغط من أجل المزيد من التمويل الدولي لمساعدتها على التعامل مع الأخطار التي تواجهها بالفعل من تغير المناخ.

وترغب الدول النامية أيضًا في أن تُظهر الدول الأكثر ثراءً، كيف ستفي بوعدها من مؤتمر الأطراف الأخير، بتقديم 500 مليار دولار في تمويل المناخ على مدى السنوات الخمس المقبلة - وضمان أن نصف هذا التمويل على الأقل، مخصص للتكيف وليس التخفيف.