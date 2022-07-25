أردوغان يعلق على هجوم دهوك: نفذه إرهابيون

بغداد - ياسين صفوان - علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على الهجوم الذي استهدف احد المصايف في مدينة دهوك العراقية.

وقال أردوغان في تصريحات، إن "الهجوم على دهوك نفذه إرهابيون هدفهم إرباك العلاقات مع العراق".

ويوم الأربعاء (20 تموز 2022)، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف تركي، خلف العديد من الضحايا.

وقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.