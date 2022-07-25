قتلى بإطلاق نار في كندا

وكانت الشرطة قد أصدرت في وقت سابق إنذارا عند الساعة 6:20 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي بوقوع عدة حوادث إطلاق نار في المدينة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب شرق فانكوفر وطلبت من السكان البقاء في حالة تأهب وبعيدا عن المنطقة.وأفادت الرسالة بأن "رجلا قوقازي، بشعر داكن ولا يزال طليقا".

وعند حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، قالت الشرطة إنه تم القبض على رجل ، لكن المسؤولين ما زالوا يحددون ما إذا كان هناك المزيد من المشتبه بهم متورطين في إطلاق النار.