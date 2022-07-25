شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الكندية: إطلاق النار في ضاحية فانكوفر من مجموعة "مشردين" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقول شرطة الخيالة الكندية الملكية إنها تشتبه في العناصر التى تم إلقاء القبض عليها ولم يعد هناك تهديد للجمهور



تقول الشرطة الكندية إن العديد من المشردين قد قتلوا في إحدى ضواحي فانكوفر وأن المشتبه به محتجز.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إن معظم عمليات إطلاق النار وقعت في وسط مدينة لانجلي في جنوب غرب كولومبيا البريطانية. ووردت أنباء عن إطلاق نار في بلدة لانجلي المجاورة.

ويعتقد أن الهجوم استمر لساعات. وأظهرت صور من وسائل التواصل الاجتماعي عدة سيارات، بما في ذلك سيارة دفع رباعي تابعة للشرطة، بها ثقوب الرصاص.

ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل عن حالة الضحايا، لكن وجود فريق التحقيق المتكامل في جرائم القتل يشير إلى مقتل شخص واحد على الأقل في إطلاق النار.

تلقى السكان تنبيهًا عبر الهاتف المحمول في نحو الساعة 6.30 صباحًا يوم الاثنين يحذر الناس من تجنب المنطقة. وصف التحذير المشتبه به بأنه رجل أبيض يرتدي معاطف بنية وقميص مموه باللونين الأزرق والأخضر.

وقامت الشرطة بتطويق شارع رئيسي في وسط المدينة. وأصدرت السلطات في وقت لاحق إنذارًا ثانيًا قالت فيه إن المشتبه به محتجز ولم يعد هناك تهديد للجمهور.

قالت السلطات في البداية إنها غير متأكدة مما إذا كان مطلق النار قد تصرف بمفرده. لكن الشرطة قالت في وقت لاحق إن الرجل المحتجز يعتقد أنه المسؤول الوحيد. وأكد فريق جرائم القتل على وسائل التواصل الاجتماعي أن محققيه تم نشرهم في لانغلي لمساعدة شرطة الخيالة.



أحاط شريط أصفر من الشرطة بمتجر شطائر وموقف للسيارات في لانجلي في مكان إطلاق النار. تم نصب خيمة سوداء فوق أحد مسرح الجريمة.

تقع لانجلي على بعد نحو 30 ميلًا (50 كم) جنوب شرق فانكوفر.

مخاوف من تكرار أعنف حادث إطلاق نار شهدتها كندا

عمليات إطلاق النار الجماعية أقل شيوعًا في كندا منها في الولايات المتحدة. وقعت أعنف هجوم مسلح في التاريخ الكندي في عام 2020 عندما أطلق رجل متنكرا بزي ضابط شرطة النار على الناس في منازلهم وأشعل النيران في جميع أنحاء مقاطعة نوفا سكوتيا، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا عن خطط لإصلاح قوانين السيطرة على الأسلحة، وتقييد شراء واستيراد وبيع المسدسات.

قال رئيس الوزراء جاستن ترودو: "نحن نضع حدًا أقصى لعدد المسدسات في هذا البلد". من المتوقع أن يتم سن اللوائح الخاصة بوقف نمو المسدسات المملوكة شخصيًا هذا الخريف.