تقرير دولي يوثق 285 انتهاكا حوثيا في تعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق تقرير حقوقي لمنظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان أكثر من 285 ألف حالة انتهاك جراء حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية لمحافظة تعز منذ بداية انقلاب الميليشيات المدعومة من إيران.

وقال التقرير المعنون (تعز، الحصار المميت) خصص لرصد وتوثيق المعاناة والانتهاكات التي طالت سكان المناطق العالقة في محافظة تعز وشملت 7 مديريات، خلال الفترة من مايو 2015 حتى مايو 2022، إن ضحايا الحصار الحوثي المفروض على تعز تجاوز عددهم 10 آلاف مدني بينهم 2720 قتيلا، وإن الرقم أعلاه يصبح صادما إذا أضيف له ضحايا الحصار الممنهج من فئة الأطفال المصابين بسوء التغذية بعدد يزيد على 27,440 حالة بما فيهم الوفيات، إضافة لذوي الأمراض المزمنة المتضررين بشكل مباشر من الحصار والبالغ إجماليهم 3634 حالة.

من جهة أخرى، تتواصل الإدانات الدولية بشأن مجزرة الحوثي بحق الأطفال والمدنيين بتعز، حيث أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجزرة دموية ارتكبتها ميليشيات الحوثي بعد استهدافها حيا سكنيا أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين.

جاء ذلك في بيان نائب المتحدث باسم الأمين العام الأممي فرحان حق، دون الإشارة إلى وقوف ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا خلف المجزرة المروعة.

وقال غوتيريس «أدين الهجوم الذي استهدف حي زيد المشكي السكني في تعز، وأدى إلى إصابة 11 فتى وفتاة، معظمهم دون سن العاشرة».

وأضاف «أفادت التقارير بأن عددا من هؤلاء الأطفال في حالة حرجة، وتوفي صبي واحد متأثرا بجراحه»، وأكد غوتيريس أن «الأطراف المتحاربة عليها التزامات بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، إن قتل وجرح الأطفال أمر مستهجن بشكل خاص».

وأعرب عن «القلق بشكل خاص من أن هذا الهجوم، واحد من بين هجمات وقعت في أماكن أخرى في اليمن، خلال الهدنة، كما أدان المبعوث الأممي الهجوم الذي تعرض له حي سكني في مدينة تعز، في بيان «خجول» لم ينسب الجريمة لميليشيات الحوثي التي ارتكبتها رغم سريان الهدنة الأممية، وفق مراقبين».

مشاهدات يمنية







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ضحايا الحصار الحوثي:

10 آلاف مدني

2720 قتيلا

27,440 حالة سوء تغذية