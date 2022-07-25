شكرا لقرائتكم خبر الصين: زيارة نانسي ستواجه بحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الصين الولايات المتحدة مجددا بشأن زيارة من المقرر أن تقوم بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، التي تعتبرها بكين تابعة لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية زهاو ليجيان أمس، إذا أصر الجانب الأمريكي على هذه الزيارة، سوف تتخذ الصين إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها ووحدتها الإقليمية.

ويأتي هذا التحذير بعد رد قوي من بكين على تقارير نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» بشأن الزيارة المحتملة، ولم تؤكد بيلوسي خططها، في حين رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بحذر عند سؤاله حول خطط سفر بيلوسي.