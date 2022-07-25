العراق يصعد شكواه ضد تركيا

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ودعا الكاظمي، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه.وأشارت بلاسخارت إلى أنها ستدلي بإفادتها بشأن الاعتداء التركي على العراق في مجلس الأمن الدولي.
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