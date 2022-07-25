واشنطن: بكين أصبحت أكثر عدوانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن الصين أصبحت أكثر عدوانية في اعتراض الطائرات العسكرية مع القيام بمناورات جوية غير آمنة على مدى السنوات الخمس الماضية. وأوضح ميلي في تصريحات نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن الصين تجري «عمليات اعتراض خطيرة» ضد طائرات وسفن عسكرية أمريكية، وتستهدف أيضا كندا وأستراليا واليابان وشركاء آخرين لأمريكا. وقال ميلي الذي يقوم بزيارة إلى المحيط الهندي والهادئ «لقد زاد عدد عمليات الاعتراض الصينية في البحر وفي الجو بشكل كبير على مدى خمس سنوات». وقال ميلي الذي يقوم بزيارة إلى المحيط الهندي والهادئ «لقد زاد عدد عمليات الاعتراض الصينية في البحر وفي الجو بشكل كبير على مدى خمس سنوات».

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