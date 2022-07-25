رئيس وزراء الكويت الجديد: سأبذل الغالي والنفيس لنهضة الوطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح أمس، المحافظة على المكتسبات الوطنية والدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات. وقال في رسالة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «سأواصل بذل الغالي والنفيس لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن الغالي وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه الأبرار من رقي ورخاء». وتمنى أن يديم على بلاده الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لأمير البلاد. وتمنى أن يديم على بلاده الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لأمير البلاد. وأعلن الديوان الأميري الكويتي أمس الأول تعيين نجل أمير الكويت الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء خلفا للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وشغل الفريق أول الشيخ أحمد نواف منصب وكيل وزارة الداخلية ثم محافظا لحولي ثم مسؤولا عن الحرس الوطني ثم وزيرا للداخلية.

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