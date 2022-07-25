شكرا لقرائتكم خبر 11 إعداما في يوم.. رقم قياسي عالمي للملالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب نظام الملالي الإيراني الرقم القياسي العالمي في القتل، بعدما شهد يوم 23 يوليو الجاري 11 إعداما خلال يوم واحد، وكشف منظمة مجاهدي خلق في بيان عن إعدام 11 سجينا أغلبهم من البلوش العرب في زاهدان وزايل، إضافة إلى معتقلين في قم وشيراز، وأكد أن عمليات القتل الممنهجة تكشف حجم خوف النظام من الانفجار الشعبي.

ووفقا للمنظمة فإن حالات الإعدام وصلت إلى 54 شخصا خلال الشهر الجاري، حيث شهد يوم 21 يوليو، شنق 3 سجناء في يزد، بينهم امرأة، وسجينين في بيرجند، بينما شهد يوم 20 يوليو، شنق سجينين في أصفهان وسجين آخر في قم.

وفيما بلغت الإعدامات خلال الشهر الجاري 54 حالة، وصل عدد عمليات الإعدام المسجلة في الربع الأول من عام 1401 الإيراني ما لا يقل عن 226 شخصا.

وفيما دعت المقاومة الإيرانية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة آلاف المعتقلين قيد الإعدام في مختلف السجون الإيرانية، أفادت منظمة غير حكومية بأن إيران نفذت، في اليومين الماضيين أول عملية إعدام علنية منذ أكثر من عامين عبر شنق رجل أدين بقتل شرطي، وسط تزايد القلق من القمع المتزايد في البلاد.

وقالت المنظمة ومقرها النرويج استنادا إلى معلومات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، «إن العامل إيمان سابزكار الذي أدين بقتل شرطي في فبراير 2022 في مدينة شيراز جنوب إيران، أعدم شنقا في مسرح الجريمة». وكانت المحكمة العليا أكدت أوائل يوليو الحكم عليه بالإعدام علنا.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم، «إن استئناف هذه العقوبة الوحشية في الأماكن العامة يهدف إلى تخويف الناس وترهيبهم حتى لا يتظاهرون». داعيا المجتمع الدولي إلى الرد بحزم والاحتجاج على هذه الممارسة التي تعود إلى «القرون الوسطى».

وعبر ناشطون في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم إزاء حملة قمع متزايدة في إيران التي تشهد احتجاجات غير عادية بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد أوقف مثقفون ومخرجو أفلام معروفون.

إعدامات 23 يوليو

في إيران:

7

في زاهدان وزايل.

3

في قم.

1

في شيراز.

11

إجمالي الإعدامات.

الإعدامات في شهر:

54

إعداماً

8

بلوش

8

أكراد.