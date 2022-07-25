شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف موعد اعتزال ساديو ماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن موعد اعتزال السنغالي ساديو ماني لاعب فريقه السابق وبايرن ميونخ الحالي، من وجهة نظره.

انضمام ماني إلى بايرن ميونخ

وكان السنغالي ساديو ماني، انضم إلى بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 3 مواسم مقابل 35 مليون يورو.

كلوب: ماني يستطيع اللعب حتى 39 عامًا



وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يمكن لـ ساديو ماني اللعب حتى 38 أو 39 عامًا، فهو لديه إمكانيات جسدية رائعة".



وتابع:" بايرن يمكنه أن يستثمر في جسد ساديو، لقد قدم 6 سنوات رائعة معنا، وأظهر كم هو قوي ويمكنه تحمل الضغوطات والمباريات الصعبة".

واختتم: "سأستشهد به في المستقبل كمثال، سنفتقده بالتأكيد ولكن علينا أن نتأقلم مع الوضع ونحقق أقصى استفادة من الفريق الحالي".

والجدير بالذكر أن ساديو ماني حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، متفوقًا على مواطنه ميندي، والدولي المصري محمد صلاح، حيث قاد السنغالي منتخب بلاده للفوز بكأس أمم إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.