25 يوليو , 2022
روما: قال باولو جالو الرئيس التنفيذي لشركة إيتالجاس لتوزيع الغاز في إيطاليا اليوم الاثنين إن البلد العضو في الاتحاد الأوروبي لن يحتاج لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة في الشتاء مثلما اقترحت المفوضية الأوروبية.
وقال جالو “بفضل نشاط الحكومة… فإن الشتاء المقبل من المنتظر ألا يكون عصيبا جدا لإيطاليا”، مضيفا أن خفض استخدام الغاز في البلاد بنسبة 15 في المئة لن يكون مطلوبا.
لكنه قال إن الأمر متروك لصانعي السياسة لاتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية دعم مقترح المفوضية الأوروبية.
وأدلى جالو بتعليقاته خلال مؤتمر بالهاتف بعد أن أعلنت شركته عن زيادة قدرها 6.3 بالمئة على أساس سنوي في إيرادات النصف الأول من العام إلى 707 ملايين يورو (722.70 مليون دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا ليست بحاجة لتخفيض استخدام الغاز 15% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.