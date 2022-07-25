إيطاليا ليست بحاجة لتخفيض استخدام الغاز 15%

روما: قال باولو جالو الرئيس التنفيذي لشركة إيتالجاس لتوزيع الغاز في إيطاليا اليوم الاثنين إن البلد العضو في الاتحاد الأوروبي لن يحتاج لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة في الشتاء مثلما اقترحت المفوضية الأوروبية.

وقال جالو “بفضل نشاط الحكومة… فإن الشتاء المقبل من المنتظر ألا يكون عصيبا جدا لإيطاليا”، مضيفا أن خفض استخدام الغاز في البلاد بنسبة 15 في المئة لن يكون مطلوبا.

لكنه قال إن الأمر متروك لصانعي السياسة لاتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية دعم مقترح المفوضية الأوروبية.

وأدلى جالو بتعليقاته خلال مؤتمر بالهاتف بعد أن أعلنت شركته عن زيادة قدرها 6.3 بالمئة على أساس سنوي في إيرادات النصف الأول من العام إلى 707 ملايين يورو (722.70 مليون دولار).