الكرملين: الضربات الروسية على ميناء أوديسا لا تؤثر على صادرات الحبوب

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

قال الكرملين اليوم الإثنين إن هجوماً صاروخياً روسياً على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا لن يؤثر على تصدير الحبوب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية في هجوم صاروخي يوم السبت، وذلك بعد ساعات فقط من توقيع كييف وموسكو اتفاقاً تاريخياً لاستئناف صادرات الحبوب المهمة من أوكرانيا.

وأضاف أن هذه الضربات مرتبطة تحديداً بالبنية التحتية العسكرية وليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالبنية التحتية المستخدمة لتصدير الحبوب.