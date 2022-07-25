شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل تصبح "جيورجيا ميلوني" أول زعيم يميني متطرف في إيطاليا منذ موسوليني؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حزب إخوة إيطاليا يقود تحالفًا يمينيًا متطرفًا في موقع الصدارة في انتخابات صيفية مبكرة

عندما تولى اليمين المتطرف السلطة في لاديسبولي، وهي بلدة شاطئية بالقرب من روما، في عام 2017، منهية 20 عامًا من الإدارة اليسارية، كان من بين أولوياته تسمية احد الساحات جورجيو ألميرانتي، وهو وزير في ديكتاتورية بينيتو موسوليني ومؤسس الحركة الاجتماعية الإيطالية الفاشية الجديدة.

وفشلت احتجاجات الجماعات المناهضة للفاشية في إفشال الخطة، وفي عام 2019 تم الكشف اللوحة خلال احتفال تضمن مباركة قسيس الكنيسة في نفس الساحة. وصف الميرانتي رئيس البلدية أليساندرو غراندو، الذي فاز بولاية ثانية في يونيو، بأنه "والد الاشتراكية الإيطالية اليمينية ونقطة مرجعية لكثير من الإيطاليين".

الآن يتطلع العديد من الناخبين في لاديسبولي وعبر إيطاليا إلى جيورجيا ميلوني، مؤسس حزب أخو ايطاليا، كنقطة مرجعية لهم بينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات مبكرة في 25 سبتمبر.

وقال كارلو موريلي، وهو ناخب يساري سابق يكمن ولائه الآن في إخوان إيطاليا: "يريد الإيطاليون تغييرًا جذريًا تاريخيًا، ونريده أن يأتي من خلال عملية ديمقراطية". "أعتقد أن ميلوني هو الشخص المناسب لإحداث هذا التغيير."

قد تكون ميلوني، 45 سنة، على وشك تحقيق تطلعاتها في أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا. تحول حزبها السياسي من 4٪ الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2018 إلى كونه الأكثر شعبية في إيطاليا، وارتفع أكثر في استطلاعات الرأي التي نُشرت يوم الجمعة بعد انهيار حكومة ماريو دراجي.



ويقود الإخوة الإيطاليون تحالفًا يضم التيار اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني وفورزا إيطاليا بقيادة سيلفيو برلسكوني، والذي من المتوقع أن يفوز بأغلبية واضحة.

فاجأ السقوط المذهل لحكومة دراجي الكثيرين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إيطاليا لم تشهد مطلقًا حملة انتخابية خلال الصيف. يتدفق الإيطاليون على الشواطئ، والسياسة هي آخر ما يدور في أذهانهم. لكن مع اقتراب الانتخابات، من الصعب التفكير في أي شيء آخر.

أبرز محطات ميلوني السياسية



ولدت ميلوني في غارباتيلا، وهي منطقة للطبقة العاملة في روما، وكانت رئيسة جناح الشباب في التحالف الوطني، شغلت منصب وزيرة الشباب في حكومة برلسكوني 2008-2011 قبل تأسيس منظمة إخوان إيطاليا.

رئيسة حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين منذ سبتمبر 2020، سعت إلى إعادة صياغة إخوان إيطاليا كبطل محافظ للوطنية