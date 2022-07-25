شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لتوفير الطاقة.. الحكومة الفرنسية تطالب المتاجر المكيفة بإغلاق الأبواب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير فرنسي أن المتاجر المكيفة في جميع أنحاء فرنسا ستغلق أبوابها وإلا ستعرض لغرامة قدرها 750 يورو (635 جنيهًا إسترلينيًا)، بعد أن كشف رؤساء بلديات العديد من المدن الكبرى عن قاعدة مماثلة خلال موجة الحر في البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت “أغنيس بانييه روناتشر” وزيرة التحول البيئي، "إن ترك الأبواب مفتوحة مع تشغيل مكيف الهواء أدى إلى "زيادة استهلاك الطاقة بنسبة 20٪ و... أمر سخيف". وسيصدر مرسوم بتأكيد القرار في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لرؤساء بلديات باريس وليون ومدن أخرى. وشجبت آن هيدالغو، عمدة باريس الاشتراكية والتى قالت "الانحراف الذي يجب أن يتوقف في سياق الطوارئ المناخية وأزمة الطاقة".

الشرطة تبدأ حملات للمراقبة

بدأت الشرطة البلدية في العاصمة بالفعل في إصدار غرامة قدرها 150 يورو بعد أن أعرب دان ليرت، نائب رئيس البلدية المسؤول عن الانتقال الأخضر في باريس، وبقية أعضاء المجلس عن غضبهم إزاء "إهدار كبير وغير مسؤول للطاقة"



الكهرباء الفرنسية رخيصة بسبب استخدام البلاد للطاقة النووية، التي تنتج نحو 70٪ من احتياجاتها، لكن أزمة الغاز الروسية دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون للمطالبة بـ "برنامج رصانة" للطاقة.



وقد اتفقت منافذ البيع بالتجزئة بما في ذلك المتاجر الكبرى بالفعل على خطة سيتم بموجبها إيقاف تشغيل اللافتات المضيئة "بمجرد إغلاق المتجر" و"تقليل شدة الإضاءة بشكل منهجي" عن طريق تقليل مستويات الإضاءة في أرض المتجر.

سيُطلب من المباني العامة أيضًا ضبط منظمات الحرارة أعلى في الصيف وأقل في الشتاء، بينما يُتوقع من الجمهور إيقاف تشغيل جهاز توجيه wifi والتلفزيون الخاص بهم عندما يكونون بعيدًا وإطفاء الأنوار في الغرف التي لا يستخدمونها.

كجزء من الخطة، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة في فرنسا بنسبة 10٪ في غضون عامين، قالت بانييه روناتشر يوم الأحد إنها ستصدر أيضًا مرسومًا يحظر الإعلانات المضيئة بين الساعة الواحدة صباحًا والسادسة صباحًا في كل مكان باستثناء محطات السكك الحديدية والمطارات.



وقال إيف مارينياك، من مركز أبحاث “نيجا وات”، الذي يوصي بطرق لتقليل استهلاك الطاقة، لإذاعة فرانس إنفو العامة إن تصريحات الوزير لا ترقى إلى "إجراءات معجزة" ولكنها كانت بالتأكيد أكثر من مجرد رمزية.

وقال: "إننا نتحدث عن إجراءات من المحتمل أن تقلل الاستهلاك بنسبة قليلة في المائة في قطاع يمثل بحد ذاته نسبة قليلة في المائة من الاستهلاك الفرنسي". "لكنها مهمة على وجه التحديد لأنه فقط من خلال العمل على جميع الروافع يمكننا تحقيق هذا الهدف بشكل جماعي."