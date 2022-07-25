شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الموسم التثقيفى للهيئة العامة للأرصاد الجوية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا فعاليات الموسم التثقيفى للهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدنى تحت عنوان (تداعيات التغير المناخي وأثره على المجتمع) وذلك خلال الفترة من 26 يوليو حتي 27 سبتمبر القادم برعاية وزارة الطيران المدنى.

تأتى فعاليات الموسم في إطار استعدادات وزارة الطيران المدنى لقمة المناخ COP27 خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر القادم، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ وتهدف إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بأن الاستعدادات لقمة المناخ تأتى فى مقدمة أولويات وزارة الطيران المدنى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وفى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا أن المسئولية تجاه الحفاظ على البيئة تُعد واحدة من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدنى من خلال استخدام أحدث التقنيات وأفضلها من حيث الكفاءة البيئية.

ومن جانبه قال اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن فعاليات الموسم التثقيفى ستشمل محاضرات علمية وندوات ثقافية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعياً من خلال الحسابات الرسمية للهيئة علي مختلف التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وأشار " طاحون " إلى أن الفعاليات سيشارك فيها نخبة من أساتذة الجامعات ومحاضرين بالتنسيق مع العديد من الهيئات المعنية بالتغير المناخي والبيئي فى مختلف قطاعات الدولة حيث أخذت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على عاتقها مبادرة نشر الوعي البيئي بشأن قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف القطاعات.

ويهدف الموسم التثقيفى إلى نشر الوعي الثقافي والمعرفي للمواطن المصري تجاه التغيرات المناخية الحادة بالإضافة الى دور المواطن والمجتمع تجاه تبني مبادرات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتخفيف حدة الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر نتائج الأبحاث العلمية التي تخص التغير المناخي المؤثر علي مصر خلال العقود المقبلة، كما تهدف الفعاليات الثقافية والعلمية خلال الموسم إلى التركيز على أهمية الدراسات والقضايا العلمية في كل المجالات التي ترتبط بالتغيرات المناخية وتؤثر علي كل مناحي الحياة.