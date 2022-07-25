شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يقترب من الرحيل عن الفريق فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوشك النجم الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي من الرحيل عن الفريق خلال المريكاتو الصيفي الحالي، يأتي ذلك بعد توتر العلاقة بينه وبين توخيل مدرب الفريق الإنجليزي، الشئ الذي قد يجعل أيام اللاعب معدودة داخل الفريق.

ودخل اللاعب فى مشادة كلامية مع مدرب الفريق، الأمر الذي لقي غضب الأخير، مما جعله يطلب من الإدارة ضرورة تسويق اللاعب فى الإنتقالات الصيفية الحالية، ليكون إنذار للوافدين الجدد أن الإلتزام هو الشئ الوحيد الذي يضمن استمرار أي لاعب من عدمه.

كيف يري اللاعب خطوته المستقبلية فى حال الرحيل

وأكد اللاعب لمصادر قريبة منه، إنه يفضل العودة للدوري الألماني خلال الفترة المقبلة، وتحديدا إلى لايبزيج فريقه القديم، وأوضح اللاعب إنه أحد أفضل اللاعبين فى مركزه، إضافة إلى إنه مهاجم الفريق الأول، ومن ثم لا يجب أن تتم معاملته بهذا الشكل.

وواصل أن الكثير من الأندية قد تهتم بضمه، نظرا لإمكانياته التهديفية العالية وأن رحيله عن تشيلسي الإنجليزي فى وجود توخيل على رأس القيادة الفنية الأفضل خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم لن يقلل من قيمته كلاعب محترف.

موقف لابيزيج من ضم اللاعب فى الصيف الحالي

وأشارت تقارير ألمانية عن حدوث إتصالات بين اللاعب وفريق لابيزيج، وأكدت إدارة الفريق رغبتها فى ضم اللاعب، الأمر الذي لقي ترحاب كبير من اللاعب، ووضح إنه يحتاج لمثل هذه الخطوة، لا سيما إنه سيكون أقرب لوطنه وأسرته.

وتري إدارة نادي لابيزيج أن اللاعب سيمثل إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد، فى الوقت الذي أكدت أنها ستحاول إستغلال الأزمة الأخيرة الناجمة بين اللاعب والمدرب لضم المهاجم الكبير خلال المريكاتو الصيفي الحالي، ومن المقرر أن ترسل إدارة الفريق الألماني، عرضا خلال الفترة المقبلة لحسم الصفقة تجنبا لأي صراعات قد تعرقل من إتمامها.