25 يوليو , 2022
رصد أول حالة لجدري القرود في طوكيو (أ ف ب).
ذكرت محطة إن.تي.في نقلاً عن مصدر حكومي لم تسمه أن أول حالة إصابة في اليابان بفيروس جدري القرود تم رصدها في طوكيو اليوم الإثنين.
وذكرت صحيفة ماينيتشي أن المصاب رجل في الثلاثينيات من عمره يعيش في العاصمة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن الانتشار السريع لجدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.
ومنذ بداية العام جرى تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود في أكثر من 75 دولة وخمس وفيات في أفريقيا.
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