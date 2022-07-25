شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ناعيا منير عامر: من أهم كتاب الصحافة على مدى سنوات كثيرة ماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي الكبير منير عامر، الذى وافته المنية اليوم، مضيفا أن الراحل يعد أحد رواد الصحافة منذ الستينيات من القرن الماضي، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأضاف ضياء رشوان، أن الراحل عرف بكتاباته السياسية في جريدة الأهرام وملحق الجمعة الأسبوعي ومجلة صباح الخير، مشيرا الى أنه يعتبر من أهم كتاب الصحافة على مدى سنوات كثيرة ماضية، حيث استمر في العطاء ممسكاً بالقلم قبل الرحيل بأيام قليلة.

وتابع :"إذ ننعي الفقيد نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلي نجله الإعلامي الكبير شريف عامر وللأسرة ومحبيه وتلاميذه وإلى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى مصابهم الجلل"،داعيا الله سبحانه أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.