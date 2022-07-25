امرأة صينية تخسر قضية لتجميد بويضاتها... «انتكاسة صغيرة مؤقتة»

25 يوليو , 2022
امرأة صينية تخسر قضية لتجميد بويضاتها.
خسرت امرأة غير متزوجة في الصين دعوى قضائية للسماح لها بتجميد بويضاتها مما يسلط الضوء على مخاوف عدم توافر الخيارات التكنولوجية للصينيين الذين يفكرون في تأجيل الإنجاب.
ورفعت تيريزا شو(34 عاماً) دعوى قضائية على مستشفى في بكين في كانون الأول 2019 متهمة إياه بانتهاك حقوقها برفضه تجميد بويضاتها بسبب حالتها الاجتماعية في قضية تاريخية لامرأة صينية تناضل من أجل حقوقها الإنجابية.
ومن الصعب على النساء اللائي يتمتعن بصحة جيدة في الصين الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتأجيل الإنجاب. ولا تسمح القوانين العامة باستخدام مثل هذه الأساليب إلا في الحالات الطبية فقط مثل علاج العقم أو الحفاظ على خصوبة الناس قبل الخضوع لعلاجات معينة.
وقالت شو إنها «غاضبة» بسبب الحكم الصادر في 18 تموز وإنها تعتزم استئناف هذا الحكم.
وقالت في مقطع مصور على منصة وي تشات للتواصل الاجتماعي بعد تلقيها الحكم يوم الجمعة «إنها انتكاسة صغيرة مؤقتة. لكنني ما زلت أعتقد أن الحقوق الإنجابية للمرأة الصينية غير المتزوجة ستتحسن وتتقدم».
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