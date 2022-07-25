طائرات هليكوبتر أميركية تجري أول تدريبات بالذخيرة الحية في كوريا الجنوبية منذ 2019

25 يوليو , 2022 طائرات هليكوبتر أميركية. تجري طائرات هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأميركي متمركزة في كوريا الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية لأول مرة منذ عام 2019، فيما يكثف البلدان الحليفان التدريبات العسكرية وسط توتر مع كوريا الشمالية. واستؤنف التدريب في مجمع رودريغيز لايف فاير الواقع جنوبي المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين على الحدود بين الكوريتين، بعد أن تم إلغاؤه في السنوات الماضية عندما اشتكى سكان في مناطق مجاورة من الضوضاء وعبروا عن مخاوف تتعلق بالسلامة. وأظهرت تسجيلات فيديو وصور نشرتها فرقة المشاة الثانية الأميركية طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي إيه.إتش-64إي في6 تشارك في تدريبات الأسبوع الماضي.

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