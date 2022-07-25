انت الان تتابع خبر مصدر يوضح حقيقة انفجار سيارة مفخخة في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أوضح مصدر أمني، اليوم السبت، حقيقة انفجار سيارة مفخخة في محافظة كركوك.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لانفجار عجلة مفخخة في محافظة كركوك، وإنما تم تفجير كدس من قبل المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو في منطقة ( زكلبانه ) قرب مطار حليوه".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" في محافظة كركوك.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" في محافظة كركوك.