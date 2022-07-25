مصدر يوضح حقيقة انفجار سيارة مفخخة في كركوك

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لانفجار عجلة مفخخة في محافظة كركوك، وإنما تم تفجير كدس من قبل المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو في منطقة ( زكلبانه ) قرب مطار حليوه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" في محافظة كركوك.

