بعد سلسلة التعرضات الأخيرة.. كردستان تشدد على هذا الأمر

بغداد - ياسين صفوان - شدد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الاثنين، على زيادة التنسيق بين بين الجيش والقوات المسلحة والبيشمركة.



وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "سلسلة الهجمات التي شنها داعش الليلة الماضية في بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك على مواقع القوات المسلحة والشرطة الاتحادية العراقية والتي أسفرت عن سقوط سبعة شهداء وأكثر من عشرين جريحاً، هي ناقوس خطر جدي".



واعتبر، أن "تحركات داعش وتزايد قوته وتوسع نطاق هجماته واعتداءاته، تهديد حقيقي لأمن واستقرار كل العراق ويجب الوقوف عليه بجدية والرد عليه رداً حاسماً"، مشيراً إلى أنه "لمواجهة تهديدات داعش هذه، لا بد من تعاون وتنسيق أكثر فعالية بين الجيش والقوات المسلحة والبيشمركة والأجهزة الأمنية التابعة للعراق وإقليم كوردستان. كما يجب أن يستمر دعم التحالف الدولي للعراق وٳقليم كوردستان للقضاء على داعش".



وأكد بارزاني، أن "الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق، تستدعي التعاون والعمل المشترك والجماعي من كل القوى والأطراف العراقية ليتجاوز الجميع الصعاب معاً، ولا تسبب الأوضاع السياسية المعقدة المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار وتقوية داعش".

