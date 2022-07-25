وفاة احد نجوم فيلم 'تايتانيك'

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن الفنان "توفي بعد صراع مع مرض السرطان، وأمضى أيامه الأخيرة في دار دنفيل هول التي تقدم الرعاية الطبية للممثلين والمشاهير والعديد من الشخصيات المرتبطة بالفن والمسرح".ونعت أسرة الفنان فقيدها بكلمات ذكرت الصحيفة بعضا منها : " بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر.. الفقيد فارق الحياة صباح الـ 24 من يوليو الجاري .. بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر بعد صراع مع مرض السرطان، وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية تقبل مرضه بإحساس وكرامة مميزين".

ولد ديفيد وارنر في مانشستر في 29 تموز 1941، وشارك خلال حياته الفنية بالعديد من الأفلام والأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل فيلم "تايتانيك"، و The Omen، و The Lost World، "كوكب القردة"، و Time Bandits وغيرها.

