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انت الان تتابع خبر لجنة الاوقاف النيابية تشكر هيئة الحج على نجاح الموسم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجهت لجنة الاوقاف والعشائر، اليوم الاثنين، شكرها وتقديرها الى رئيس هيئة الحج والعمرة على نجاح الموسم".
وقالت اللجنة بحسب وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، انه "اعتزازا وتثمينا للجهود المبذولة والمتميزة من قبل فضيلتكم وملاكات الهيئة كافة والتي سجلوها اثناء تأدية واجبهم بالصورة الفضلى لموسم الحج الحالي، لذا لا يسعنا الا ان نتقدم بشكرنا وتقديرنا لتفانيكم واخلاصكم بالعمل".
واضافت: "املين منكم تقديم المزيد من الخدمة والعطاء لحجاج بيت الله الحرام في المواسم المقبلة".
واضافت: "املين منكم تقديم المزيد من الخدمة والعطاء لحجاج بيت الله الحرام في المواسم المقبلة".