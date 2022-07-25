انت الان تتابع خبر لجنة الاوقاف النيابية تشكر هيئة الحج على نجاح الموسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت لجنة الاوقاف والعشائر، اليوم الاثنين، شكرها وتقديرها الى رئيس هيئة الحج والعمرة على نجاح الموسم".