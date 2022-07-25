شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جولة سيرجي لافروف الافريقية.. جبهة أخرى في الصراع بين الغرب وموسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محللين: وزير الخارجية يسعى لكسب الأصدقاء والتأثير على الناس في البلدان التي يمكن تتبع التقارب فيها إلى الاتحاد السوفيتي



يصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أوغندا في أحدث محطة في جولته الأفريقية، بهدف حشد الدعم في القارة لروسيا مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السادس.

وقد رفض العديد من القادة الأفارقة إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا واتهموا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ببدء الصراع أو إطالة أمده.

لكن مئات الملايين في القارة يواجهون ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، وفي بعض الحالات، نقصًا حادًا لأن الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية من قبل الأسطول الروسي في البحر الأسود يحاصر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد الحالية بشكل كبير.

وعى الجانب الاخر يسعى لافروف إلى إقناع القادة الأفارقة، أو على حد أقل الناس العاديين المتضررين من الحرب ، بأنه لا يمكن إلقاء اللوم على موسكو سواء في الصراع أو أزمة الغذاء. وألقت روسيا باللوم في الحصار على المناجم الأوكرانية.

زيارة لافروف محاولة جديدة لكسب تعاطف الأفارقة المتضررين من الازمة



لكن جهود موسكو لكسب الأصدقاء والتأثير على الناس في جميع أنحاء إفريقيا تعود إلى ما هو أبعد من الأحداث الأخيرة. كانت نتائج هذه الحملة غير مكتملة، ولا تزال روسيا لاعبًا هامشيًا وفقًا لمعظم المعايير التقليدية، مثل التجارة والاستثمار.

وفى السياق ذاته أشاد لافروف بما أسماه "المسار المستقل" الذي اتبعته الدول الأفريقية برفضها الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا و"المحاولات الخفية للولايات المتحدة وتوابعها الأوروبية للسيطرة على اليد العليا وفرض نظام عالمي أحادي القطب".

شعرت موسكو بالتشجيع عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين روسيا بسبب "عدوانها" ويطالب بالانسحاب من أوكرانيا، وامتنعت 17 دولة أفريقية عن التصويت - ما يقرب من نصف الدول التي امتنعت عن التصويت - وصوت واحدة ضده. أيدت غالبية الدول الأفريقية القرار وتم تمريره بأغلبية 141 مقابل 5.

وفي العديد من الدول الإستراتيجية الهامة، كان لموسكو ذلك التأثير الكبير، حيث عززت السرديات المعادية للغرب، ودعمت القادة السياسيين الودودين، واستخرجت الموارد القيمة التي ساعدت روسيا على مقاومة العقوبات الغربية المفروضة في أعقاب غزو أوكرانيا.