شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة الأولي منذ عقود.. المجلس العسكري في ميانمار يعدم نشطاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شخصيات ديمقراطية ، بما في ذلك نائب سابق في حزب أونغ سان سو كي ، تم إعدامهم بعد اتهامهم بتنفيذ "أعمال إرهابية"

أعدمت المحكمة العسكرية في ميانمار أربعة سجناء بينهم سياسي سابق وناشط مخضرم، مما أثار الصدمة والاشمئزاز من أول استخدام في البلاد لعقوبة الإعدام منذ عقود.

وذكرت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري يوم الاثنين أنه تم إعدام أربعة رجال، من بينهم “بيو زيا سو” ، مغني الراب والنائب السابق “اونح سان سو”، والناشط الديمقراطي البارز “كوي مين يو” ، المعروف باسم “جيمي”.

وقد اتُهموا بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية وحُكم عليهم بالإعدام في يناير / كانون الثاني في محاكمات مغلقة.

جلسة استماع بمجلس بالأمن المتحدة

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة توماس أندروز إنه شعر "بالغضب والذهول" من عمليات الإعدام. وقال إن "عمليات القتل الواسعة النطاق والممنهجة للمتظاهرين، والهجمات العشوائية ضد قرى بأكملها، وإعدام قادة المعارضة الآن، تتطلب ردًا فوريًا وحاسمًا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

ووصف مجلس الأمن القومي الأمريكي عمليات القتل بأنها "شائنة".

وقال أونغ ميو مين، وزير حقوق الإنسان في حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، التي تشكلت في المنفى من قبل سياسيين منتخبين وممثلي الأقليات العرقية والنشطاء، إنه يشعر بحزن شديد. "ماذا نحتاج أيضًا لإثبات مدى قسوة جيش ميانمار القاتل؟"

وبعد ورود أنباء عن عمليات الإعدام، رفع المتظاهرون في يانغون لافتة عليها “لن نخاف أبدًا”.



وتم تعليق لافتة أخرى على جسر في يانغون تحمل تحذيرًا بأن المجلس العسكري يجب أن "يكون مستعدًا لدفع ديون الدم".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عائلات الرجال سافروا إلى سجن إنسين في يانغون للمطالبة برؤية جثث أحبائهم.

وقال مصدر مقرب من أسرة كياو مين يو إنهم تلقوا تأكيدًا من نائب رئيس السجن بسجن إنسين بتنفيذ عقوبة الإعدام. لم يتم تقديم أي معلومات حول موعد تنفيذ الإعدام. رفض مسؤولو السجن تسليم الجثة إلى الأقارب، على حد قولهم، رغم أن لوائح السجن تنص على وجوب القيام بذلك ما لم يكن هناك سبب خاص.

واستولى المجلس العسكري في ميانمار على السلطة في انقلاب في فبراير 2021، وأطاح بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة، ومنذ ذلك الحين أطلق العنان لحملة من العنف الوحشي لقمع المعارضة.