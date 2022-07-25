شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب يستقبل مبعوث الخارجية الأمريكية لمنطقة القرن الأفريقى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ظهر اليوم الاثنين، السفير مايك هامر المبعوث الخاص بالخارجية الأمريكية لمنطقة القرن الأفريقي، ونيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي.

وقال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لـ"الخليج 365"، إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أيضا التنسيق بين البلدين، خاصة فيما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بمنطقة القرن الأفريقي بصفة خاصة وأفريقيا بصفة عامة.

جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكى الخاص إلى القرن الأفريقى مايك هامر، بدأ أمس الأحد زيارة إلى القاهرة فى إطار جولة تشمل كلا من مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بهذه المناسبة - أن الحكومة الأمريكية تقدم ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للقرن الأفريقى، مما يساعد على التخفيف من حدة الجوع فى المناطق الأكثر تضررًا من أزمات الغذاء العالمية.