شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يستقبل كرم جبر.. ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والوفد المرافق، وبحضور وزير دولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول.

وضم الوفد كلا من مدير مركز الأهرام للدراسات، الدكتور محمد فايز فرحات، والمدير التنفيذي لمجموعة الشركة المتحدة المهندس حسام صالح .

وأكد رئيس الوزراء على العلاقة الاستراتيجية التى تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي تجسدها علاقات الأخوة بين الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعاون بين حكومتي البلدين والتمازج بين الشعبين الشقيقين .

كما أكد رئيس الوزراء على الدور المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، ومسيرة التعاون بينهما والتعبير عن مواقفهما المتطابقة إلى حد كبير تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، لافتا إلى المشاعر الإيجابية والصادقة التي تعبر عنها وسائل الإعلام المصرية تجاه الأردن والعلاقات بين البلدين .

من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الإعلامية وتبادل الخبرات والتجارب تحقيقا لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .