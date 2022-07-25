إصابة سبعة على الأقل في إطلاق النار في لوس أنجليس

25 يوليو , 2022
لوس أنجليس (أ ف ب).
قالت إدارة الإطفاء في لوس انجليس إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في لوس أنجليس يوم الأحد.
وأضافت الإدارة في بيان إن المسعفين نقلوا أربعة رجال وثلاث نساء إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار على أو قرب معرض للسيارات في بيك بارك في سان بيدرو بجنوب غرب لوس أنجليس.
وأضاف البيان أن ما لا يقل عن ثلاثة من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية من بينهم رجل وامرأة في حالة حرجة.
وقال البيان «لا يوجد مصابون آخرون في الموقع»، مضيفاً أنه لم يتم بعد التأكد من ملابسات إطلاق النار.
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