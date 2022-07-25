وزير النقل يتحرك لإحالة مشروع بناية شركة الملاحة الجوية إلى شقيقه

وذكرت مصادر من داخل الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، لـ الخليج 365، إن "هناك تحركات يقوم بها وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ( ناصر حسين بندر ) من اجل احالة مشروع بناية الشركة المذكورة اعلاه الى احدى الشركات العائدة الى اخيه عاصم حسين بندر وشريكه وهذه مخالفة قانونية جسيمة يحاسب عليها القانون".وأضافت، أن "ابن اخت الوزير محال على التعاقد منذ قرابة عام يقوم بزيارات يومية الى مقر الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية من اجل احالة المشاريع التي تخص قسم اتصالات الطيران على الشركات التي بينه وبين الوزير تنسيق مسبق معها ومقابل عمولات مالية كبيرة ".

وأشار إلى أن "ابن شقيقة الوزير يقوم بتهديد موظفي الشركة بالنقل والعقوبة في حال عدم توقيع العقود مع هذه الشركات مستخدماً اسم الوزير بذلك".



يذكر ان الوزير الحالي وعنده توليه الوزارة في عام 2020 قام بتعين ابن اخته علي حسين محمد مديراً لقسم اتصالات الطيران وعضو في مجلس الادارة فيها رغم عدم كفاءته، وفق المصادر.