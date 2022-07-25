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انت الان تتابع خبر الزراعة تصدر توجيهاً يخص استيراد المحاصيل الزراعية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدر وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، توجيهاً يخص استيراد المحاصيل الزراعية.
وقالت وزارة الزراعة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الخفاجي "وجه بالسماح بدخول الحمولات الموجودة حاليا في الحرم الكمركي من محاصيل (البطاطا، الطماطم، الخيار، الباذنجان، الرقي، البطيخ) من كافة المنافذ الحدودية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 30 - تموز، بغية عدم تكبد مستورديها خسائر مالية لكونها قد دخلت الحرم الكمركي ولكون المحاصيل سريعة التلف".
أدناه الوثيقة: