انت الان تتابع خبر السومرية تنشر السيرة الذاتية لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - محمد شياع السوداني، سياسي عراقي بارز ، فاز بعضوية مجلس النواب لثلاث دورات متتالية 2014، 2018 ، 2022. عن محافظة بغداد

رشح على انتخابات عام 2021 ببغداد الدائرة السابعة التي تشمل احياء (الشعب ،وحي اور ،والبنوك، والتربية، والطالبية ،وسبع قصور، وام الكبر والغزلان)



عضو اللجنة النيابية المشرفة على متابعة تنفيذ برنامج الحكومة والتخطيط الاستراتيجي.شغل سابقًا منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية للأعوام 2014- 2018 وقبلها كان وزيرا لحقوق الانسان منذ العام 2010 ولغاية 2014.

في الوقت نفسه ، كان وزيرًا بالإنابة لوزارات (الصناعة، التجارة، المالية، الهجرة والمهجرين، الزراعة.. ومؤسسة السجناء السياسيين).

بدأ السوداني حياته السياسية بعد سقوط نظام السابق عام 2003.



شغل في الأعوام بين 2004 - 2010 ، عدة مناصب عليا ؛ قائممقام مدينة العمارة (محافظة ميسان)، عضو مجلس محافظة ميسان، ومن ثم محافظا لميسان.

كان السوداني أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في عام 2019 بعد استقالة الحكومة السابقة في نفس العام.

أسس السوداني تيار الفراتين السياسي في كانون الثاني 2021.

السوداني حاصل على بكالوريوس علوم (زراعة) من جامعة بغداد.

ترأس السوداني عددًا من اللجان الوزارية مثل : لجنة تعويض المزارعين المتضررين من السيول والأمطار، ولجنة تعويض المواطنين المتضررين من مياه الأمطار في بغداد، و اللجنة المسؤولة عن كتابة تقارير المعاهدات للاتفاقيات الدولية ، ولجنة التفاوض على مشروع ميناء الفاو الكبير، ولجنة توظيف حملة الشهادات العليا في وزارات الدولة، ولجنة مشروع مياه البصرة الكبير، ورئيس لجنة الطاقة في مجلس التنسيق العراقي السعودي، وعضو اللجنة الوزارية العليا بين العراق والأردن.

رئيس اللجنة الوزارية العليا بين العراق وجمهورية التشيك.

رئيس اللجنة الوزارية العليا بين العراق وألمانيا.

رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل.

