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أوكرانيا تعلن استلام منظومة 'الفهد' الألمانية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير دفاع أوكرانيا، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، إن كييف تلقت أول ثلاثة أنظمة الصواريخ المضادة للجو من طراز "غيبارد" (الفهد) مع ذخيرتها من ألمانيا.
وقال ريزنيكوف في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني: "القطع الثلاثة الأولى من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "غيبارد" وصلت اليوم من ألمانيا، وتم تسليم عشرات الآلاف من الذخائر الخاصة بها، ونحن ننتظر وصول أول 15 منظومة منها، حيث دخل ثلاثة منها بالفعل أوكرانيا، واليوم هي بالفعل تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية".

ويقوم الغرب بتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الأسلحة منذ بداية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

من جهتها صرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن الإمدادات العسكرية إلى كييف ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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