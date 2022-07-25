تأكيداً للسومرية.. التنسيقي يعلن رسمياً ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - أجمع الإطار التنسيقي، على اختيار "محمد شياع السوداني" مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء.



وقال التنسيقي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "عقد اليوم الاثنين ٢٥-٧-٢٠٢٢ المصادف ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء ، وباجواء ايجابية اتفق قادة الاطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".



يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته السومرية قبل قليل، عندما أكد النائب السابق فاضل الفتلاوي ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.