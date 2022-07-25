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البي إس جي يختتم جولته في اليابان بفوز ساحق

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-25 | 14:31

البي إس جي يختتم جولته في اليابان بفوز ساحق

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اختتم فريق باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، جولته الآسيوية في اليابان بفوز ساحق على فريق جامبا أوساكا.
وحقق العملاق الباريسي فوزا بنتيجة (6-2)، حيث أنهى الشوط الأول متقدما (4-1) وعزز تفوقه في الشوط الثاني بهدفين.

سجل السداسية، بابلو سارابيا ونيمار جونيور "هدفين" ونونو مينديس وليونيل وكيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقائق 28 و32 و37 و39 و60 و86.


بينما سجل كيسوكي كوروكاوا وهيروتوا يامامي هدفي الفريق الياباني في الدقيقتين 33 و70.
وسبق أن حقق البي إس جي انتصارين آخرين في جولته باليابان، على فريقي كاواساكي فرونتال (2-1)، وأوراوا ريد دياموندز (3-0).

ويستعد العملاق الباريسي لمواجهة نانت، يوم الأحد المقبل، في كأس السوبر الفرنسي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv /author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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