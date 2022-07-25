شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تبلقى أول ثلاثة أنظمة الصواريخ المضادة للجو من طراز "غيبارد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير دفاع أوكرانيا، أليكسي ريزنيكوف، إن كييف تلقت أول ثلاثة أنظمة الصواريخ المضادة للجو من طراز "غيبارد" (الفهد) مع ذخيرتها من ألمانيا، ومن المتوقع استلام 12 نظام دفاع جوي آخر.

تفاصيل أول ثلاثة أنظمة الصواريخ المضادة للجو من طراز "غيبارد"

وأوضح ريزنيكوف في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني: "القطع الثلاثة الأولى من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "غيبارد" وصلت اليوم من ألمانيا، وتم تسليم عشرات الآلاف من الذخائر الخاصة بها، ونحن ننتظر وصول أول 15 منظومة منها، حيث دخل ثلاثة منها بالفعل أوكرانيا، واليوم هي بالفعل تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية".



ويقوم الغرب بتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الأسلحة منذ بداية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

من جهتها صرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن الإمدادات العسكرية إلى كييف ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيي بذلت جهودا كبيرة للتوصل في اسطنبول لاتفاقية المواد الغذائية، إلا أنه يتعين الانتظار لإعطاء التقييمات لفعالية عمل آليات التنفيذ.



جاء ذلك ردا على سؤال بشأن "اتفاقية المواد الغذائية" التي أبرمت في إسطنبول، حيث أشار بيسكوف إلى أن على هيئة الأمم المتحدة أن تعمل على إزالة القيود غير المباشرة المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية. مضيفا: "بالتأكيد تم إنجاز الكثير، وقد بذل الجانب الروسي الكثير من الجهود. ولكن دعونا ننتظر لإعطاء بعض التقييمات لفعالية عمل الآليات التي تم التوصل إليها نتيجة لهذه الاتفاقيات".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بأسلحة عالية الدقة موجهة من البحر، قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة خميلنيتسكي تحوي ذخيرة لصواريخ "هيمارس" الأمريكية مجهزة لإعادة الشحن.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

- دمرت القوات الروسية أربعة فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

- دمرت نيران المدفعية الروسية والمقاتلات الروسية، أربعة مستودعات ترسانة للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام دفاع جوي من طراز S-300

- دمرت القوات المسلحة قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة خميلنيتسكي تستخدم لإعادة شحن منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية وصواريخ مدافع هاوتزر M777 الأمريكية.

- قامت القوات المسلحة بتصفية 100 من المتطرفين والمرتزقة الأجانب العاملين في اللواء 95 من القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك.

- دمرت القوات المسلحة الروسية زورقي إنزال تابعين للبحرية الأوكرانية على متنهما مرتزقة في مياه نهر دنيبر ليمان.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات دون طيار أوكرانية، في مناطق كامينكا، وبرازكوفا، ومالايا كاميشيفاخا في خاركوف، وخرتسيزك في دونيتسك. كما اعترضت ست صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي "أورغان" استهدفت ستاخانوف في لوغانسك وباباسنوي في دونيتسك.

- دمرت المقاتلات الروسية ستة مواقع قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقتي زابوروجيه ونيكولايفسكي.

خفضت وكالة التصنيف الدولية Fitch Ratings تصنيف الإفلاس للمُصدر طويل الأجل Issuer Default Rating IDR بالعملة الأجنبية لأوكرانيا من "CCC" إلى "C".

كما أزالت الوكالة جميع تصنيفات أوكرانيا من قائمة الدول تحت مراقبة المعايير Under Criteria Observation UCO، وهو ما وصفه تقرير الوكالة بـ "شبيه الإفلاس"، حيث ورد فيه:

"بدأت عملية شبيهة بالإفلاس، حيث أعلنت الحكومة الأوكرانية رسميا، 20 يوليو الجاري، عن موافقتها على تأجيل سداد الديون الخارجية لمدة 24 شهرا. وترى الوكالة تلك الخطوة كشروع في عملية مقايضة الديون المتعثرة، والتي تتوافق مع التصنيف "C" بالنسبة لإفلاس المصدر طويل الأجل IDR الخاصة بالعملة الأجنبية والأوراق المالية المتأثرة".



وترى "فيتش" أنه من المحتمل أن يقبل المستثمرون طلب الموافقة، وفي مثل هذه الحالة سيتم تخفيض التصنيف إلى "RD" (إفلاس محدود)، وتصنيف الأدوات المتأثرة إلى "D" عند الانتهاء المقرر للمعاملة في 11 أغسطس المقبل.

ويشير التقرير إلى أن الضغوط الخطيرة تدعو إلى إعادة هيكلة الديون، وحتى إذا لم يُقبل العرض، فإن مخاطر التخلف عن المدفوعات أو بدء عملية بديلة لمقايضة الديون المتعثرة عالية، حيث تسعى الحكومة الأوكرانية إلى الحفاظ على السيولة وسط ضغوط الإنفاق العسكري الحاد.

ويقول التقرير: "بشكل عام، نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة أوسع للديون التجارية الحكومية، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غير مؤكد".

وقد تم تخفيض تصنيف IDR بالعملة الوطنية بشكل أقل، من "CCC" إلى "CCC-"، حيث يعكس انخفاض مخاطر الإفلاس مقارنة بديون العملات الأجنبية جزئيا قدرة أكبر لدى الحكومة إلى حد ما على خدمة ديون العملة الوطنية، وحواجز أكبر أمام إعادة الهيكلة، بالنظر إلى أن 40% من الديون بعملة "الغريفنا" المحلية هي لدى البنوك (و52% من القطاع البنكي في البلاد مملوك للحكومة) والـ 47% الأخرى هي للبنوك الأهلية.

وتذكر الوكالة كذلك أن حصة السندات الحكومية الأوكرانية التي يحتفظ بها غير المقيمين قد انخفضت إلى 6% فقط، لهذا لا تتوقع ضغوطا دولية قوية على أوكرانيا لإشراك الدين المحلي في عملية إعادة هيكلة أوسع.

كما تتوقع "فيتش" انكماشا بنسبة 33% في الاقتصاد الأوكراني لعام 2022، مع انتعاش طفيف بنسبة 4% لعام 2023.

ويشير التقرير إلى أن القدرة على تلبية احتياجات التمويل الضخمة لأوكرانيا حتى عام 2023 تعتمد بشكل كبير على الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف، وهو أمر غير مؤكد في الوقت الراهن، وإلى أن إعادة هيكلة الديون هي شرط محتمل لاستمرار الدعم الخارجي على هذا النطاق.

وكانت وكالة "موديز" قد قالت، 22 يوليو الجاري، إن إرجاء أوكرانيا المقترح لسداد السندات لن يخفف بالكامل من مخاطر القدرة على تحمل الديون، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات بشأن التصنيف.

كما ورد أن أوكرانيا قد اقترحت، 20 يوليو الجاري، على حاملي سندات "اليوروبوند" تأجيل جميع المدفوعات وآجال الاستحقاق، بدءا من 1 أغسطس، لمدة عامين، مع الحفاظ على معدلات العوائد الحالية. وفي نهاية هذه الفترة، يمكن دفع الفائدة على الفور، أو رسملتها. يقترح كذلك تغيير شروط ضمانات الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج طلب أوكرانيا للحصول على موافقة حاملي سندات "اليوروبوندز" ومذكرات الناتج المحلي الإجمالي في 10 أغسطس.

وللحصول على ضمانات الناتج المحلي الإجمالي، يجب على مالكيها اتخاذ قرار بشأن موقفهم قبل مساء يوم 5 أغسطس، وبالنسبة لسندات "اليوروبوندز" حتى مساء يوم 9 أغسطس.