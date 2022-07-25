بغداد وواشنطن تبحثان التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية والأمريكية

وقالت التعليم في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، إذ ناقش الجانبان مجالات التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية والأمريكية والتبادل الثقافي ضمن برامج فولبرايت لمنح زمالات الماجستير (Fulbright Foreign Student Program) وبرنامج الأستاذ الزائر لأكاديميي الجامعات (Fulbright Visiting Scholar Program)".وأكد وزير التعليم، أن "مذكرات التفاهم بين البلدين وفرت مناخا علميا إيجابيا لتطوير الخبرات والمهارات والمناهج والبحوث التخصصية المشتركة، مشيرا الى أن مئات الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الامريكية والذين تخرجوا منها توزعوا على قنوات الابتعاث والزمالات والإجازات الدراسية والنفقة الخاصة".

وأوضح، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على الشراكات الدولية ومواكبة المتغيرات العلمية وتكييف التحديات والإفادة من التجارب العالمية المتقدمة".



بدورها، أعربت آلينا رومانوسكي عن "شكرها لحرص المؤسسة الأكاديمية العراقية على التبادل الثقافي والمضي بتطوير الإمكانات واقتباس مؤشرات التطور في الجامعات العالمية لاسيما الأمريكية منها، لافتة الى أهمية التنسيق المشترك في ضوء الاتفاق ومذكرات التفاهم العلمي والأكاديمي بين البلدين".