حريق في سايلو النجف.. الدفاع المدني يتدخل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل بناية مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة متخذة كمختبرات لفحص الحبوب داخل سايلو النجف الواقع شمال محافظة النجف الأشرف".واضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الى مخازن محصول الحنطة وأنهت فرق الدفاع المدني أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

واشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

