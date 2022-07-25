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مفاجأة من العيار الثقيل.. تمهيد لعودة ميسي لبرشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-25 | 13:57

مفاجأة من العيار الثقيل.. تمهيد لعودة ميسي لبرشلونة

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كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن احتمالية عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف مستقبلا.
وذكرت صحيفة "سبورت"، ان "المدرب الشاب تشافي هيرنانديز، طلب من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إعادة ميسي إلى البارسا بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان".

ويؤمن تشافي بأن "عودة ميسي ستسهم في إنعاش البارسا على الصعيدين الرياضي والمالي، فضلا عن قدرة البرغوث على حل الخلافات التي نشبت بينه وبين البارسا في وقت سابق، لإغلاق صفحته الكتالونية بأفضل طريقة قبل الاعتزال".


ورغم أن ميسي سيبلغ الصيف القادم عامه ال 36، إلا أن تشافي لا زال مؤمنا بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد صاحب ال 35 عاما مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv /author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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