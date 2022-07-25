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'شكوى ضد المالكي وتدوين أقوال المسرب'.. تطورات جديدة بشأن التسجيلات المسربة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أكدت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الإثنين، أنها فاتحت وزارة الداخلية لتزويدها بالتسجيلات ‏المنشورة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ في تصريح للوكالة الرسمية: "تم تحريك شكوى ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري كامل ‏المالكي بخصوص التسريبات الصوتية"، مشيراً إلى أن "عدة شكاوى قدمت من ‏قبل عدد من المواطنين بخصوص ذلك".

وأضاف أن "المحكمة دونت أقوال ‏المشتكين وقررت مفاتحة وزارة الداخلية / مديرية التقنيات ‏والمعلوماتية / قسم الجريمة الإلكترونية بغية تزويدنا بالتسجيلات ‏المنشورة من الموقع الذي سرب التسجيلات ولم ترد الإجابة ‏وما زالت الإجراءات مستمرة".

وأشار إلى أن "المحكمة قررت تدوين أقوال صاحب ‏الموقع الذي سرب التسجيل الصوتي وبانتظار معرفة عنوانه الدقيق ‏لتبليغه بذلك".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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