'شكوى ضد المالكي وتدوين أقوال المسرب'.. تطورات جديدة بشأن التسجيلات المسربة

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ في تصريح للوكالة الرسمية: "تم تحريك شكوى ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري كامل ‏المالكي بخصوص التسريبات الصوتية"، مشيراً إلى أن "عدة شكاوى قدمت من ‏قبل عدد من المواطنين بخصوص ذلك".وأضاف أن "المحكمة دونت أقوال ‏المشتكين وقررت مفاتحة وزارة الداخلية / مديرية التقنيات ‏والمعلوماتية / قسم الجريمة الإلكترونية بغية تزويدنا بالتسجيلات ‏المنشورة من الموقع الذي سرب التسجيلات ولم ترد الإجابة ‏وما زالت الإجراءات مستمرة".

وأشار إلى أن "المحكمة قررت تدوين أقوال صاحب ‏الموقع الذي سرب التسجيل الصوتي وبانتظار معرفة عنوانه الدقيق ‏لتبليغه بذلك".