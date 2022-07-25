انت الان تتابع خبر 'شكوى ضد المالكي وتدوين أقوال المسرب'.. تطورات جديدة بشأن التسجيلات المسربة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أكدت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الإثنين، أنها فاتحت وزارة الداخلية لتزويدها بالتسجيلات المنشورة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ في تصريح للوكالة الرسمية: "تم تحريك شكوى ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي بخصوص التسريبات الصوتية"، مشيراً إلى أن "عدة شكاوى قدمت من قبل عدد من المواطنين بخصوص ذلك".
وأضاف أن "المحكمة دونت أقوال المشتكين وقررت مفاتحة وزارة الداخلية / مديرية التقنيات والمعلوماتية / قسم الجريمة الإلكترونية بغية تزويدنا بالتسجيلات المنشورة من الموقع الذي سرب التسجيلات ولم ترد الإجابة وما زالت الإجراءات مستمرة".
وأضاف أن "المحكمة دونت أقوال المشتكين وقررت مفاتحة وزارة الداخلية / مديرية التقنيات والمعلوماتية / قسم الجريمة الإلكترونية بغية تزويدنا بالتسجيلات المنشورة من الموقع الذي سرب التسجيلات ولم ترد الإجابة وما زالت الإجراءات مستمرة".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت تدوين أقوال صاحب الموقع الذي سرب التسجيل الصوتي وبانتظار معرفة عنوانه الدقيق لتبليغه بذلك".