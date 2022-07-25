أصالة تثير استياء الأكراد

وكانت أصالة طرحت 4 أغنيات من ألبومها الجديد "شايفة فيك"، وجاءت من بينها الأغنية الكردية أز كفوكم التي غناها المطرب الكردي الراحل محمد عارف الجزراوي، وذكرت أنها من كلمات وألحان آري جان، وهو ما تسبب في غضب الأكراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي متهمين الأخير بالسرقة، وبعضهم الآخر اتهمه بخداع أصالة باعتبار أن الأغنية من كلماته وألحانه.وهاجم الصحفي السوري محمد حسن، الملحن آري جان، مرجحاً أنه خدع أصالة وأوهمها أن الأغنية التي تصنف ضمن التراث الكردي من كلماته وألحانه، معتبراً أنها طريقة سيئة أوقع فيها الفنانة السورية في فخ السرقة.

وكتب عبر حسابه في "فيسبوك": "قام المدعو آري جان بسرقة الحان وكلمات أغنية كردية مشهورة أز كفوكم تصنف ضمن التراث المعنوي الكردي ونسبها لنفسه وباعها للفنانة السورية أصالة نصري والتي يبدو أنه لُعِب عليها .



كما اتهم محمد حسن، آري جان بسرقة مقدمة الأغنية من الفنان السوري إبراهيم كيفو، معتبراً أن "كافة أعماله الفنية مسروقة من آخرين" قائلاً: "هذا الرويبضة كل أغانيه مسروقة".

ونشر مقطعا من الأغنية الأصلية موجهاً رسالة للفنانة أصالة نصري، بالقول: "نسخة إلى الفنانة أصالة نصري والمهتمين بالفن، فهذه الأغنية سمعناها جميعا منذ كنا أطفالاً".

كما هاجم الناشط السوري مسعود عكو، آري جان، مشيرا إلى أنه "لا يعرف الغناء بالكردية وكل مخارج حروفه خاطئة، ويخرج عن اللحن الأصلي للأغنية بذريعة تغيير مقامها، مع ذلك كذب ونسب هذه الأغنية لنفسه، عندما قدمها للفنانة أصالة".