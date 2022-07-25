شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين ردا على تصريحات المستشار الألماني بشأن الغاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا خالية من السياسة، والأوروبيون يعانون من العقوبات التي فرضوها بأنفسهم.

دميتري بيسكوف



وأشار المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إلى أن تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن روسيا ليست موردا موثوقا للغاز لا تتوافق مع الواقع، وقال "هذه التصريحات تتناقض تماما مع الواقع ومع تاريخ الإمدادات".

وأضاف المسؤول الروسي: "حتى في أصعب اللحظات، استمر الجانب الروسي في الوفاء بالتزاماته".

وعن أسباب التراجع الحالي في حجم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، أفاد بيسكوف، بأن "القيود غير القانونية التي فرضها الأوروبيون بأنفسهم وعلى وجه الخصوص ألمانيا (وراء التراجع)".

واستذكر المتحدث باسم الكرملين تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، والذي شدد على أن شركة "غازبروم" الروسية أوفت وستواصل الوفاء بالتزاماتها بشكل موثوق وذلك فيما يتعلق بإمدادات الغاز.

وأضاف المسؤول الروسي أن شركة "غازبروم" بعد تسلمها رخصة إصلاح توربين "السيل الشمالي-1" من شركة "سيمنس" ستركب التوربين وتضخ الغاز لأوروبا حسب الحجم الممكن.

أفادت وزارة المالية اليابانية، في بيان اليوم الاثنين، إن الحظر على استيراد الذهب من روسيا إلى اليابان سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2022.

ووافق مجلس الوزراء الياباني على فرض حظر على استيراد الذهب الروسي في 5 يوليو الجاري، وأشار إلى أن الأحداث المرتبطة في أوكرانيا وراء فرض الحظر.

وفرضت اليابان بالفعل عدة حزم من العقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وطالت القيود 507 أشخاص من مواطني روسيا و253 شخصا من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأكثر من 200 شركة ومنظمة روسية، بما في ذلك بنوك كبرى.

أرسلت شركة "سيمنز" لشركة "غازبروم" رخصة تصدير صادرة عن كندا، تتعلق بإصلاح وصيانة ونقل توربين شركة "السيل الشمالي 1"، حسبما ذكرته صحيفة "كوميرسانت".

وفي وقت سابق، ذكرت شركة "غازبروم" أنها طلبت من "سيمنز" مرارا تقديم وثائق رسمية تؤكد أن كندا والاتحاد الأوروبي منحوا إعفاء من العقوبات الحالية لكندا والاتحاد الأوروبي لإعادة محرك توربين غازي تم إصلاحه في كندا إلى روسيا.

وكتبت "كوميرسانت" أن شركة Siemens Energy أرسلت إلى "غازبروم" رخصة تصدير صادرة عن كندا، تسمح لها بإصلاح وصيانة ونقل التوربينات لمحطة بورتوفايا الروسية، التي تضخ الغاز في خط أنابيب "السيل الشمالي ".

وبحسب الصحيفة، يتعين الآن على "غازبروم" تغيير أساس تسليم التوربين من مونتريال بكندا إلى وجهتها النهائية في روسيا، حتى تتمكن شركة "سيمنز" من توريد التوربين إلى روسيا. ويضاف أنه بسبب مشاكل التوثيق، تأخر التوربين بالفعل عن عبّارة غادرت ألمانيا متوجهة إلى هلسنكي في 23 يوليو. وقالت الصحيفة إنه إذا نجح الطرفان في تبادل الوثائق، فقد يتم النقل في الأيام القليلة المقبلة.